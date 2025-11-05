Осъдителна присъда с наложено наказание 8 години лишаване от свобода за опит за убийство на полицейски служител в с. Сатовча

По внесен от Окръжна прокуратура – Благоевград обвинителен акт е постановена осъдителна присъда по дело за опит за убийство на полицейски служител – престъпление по чл. 116, ал. 2, предл. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

Подсъдимият по делото – 63-годишният Н.Ш., е бил осъждан за опит убийство, като през 2019 г. е изтърпял наложеното му наказание лишаване от свобода.

Около 07,45 ч. на 24.08.2024 г., в с. Сатовча, област Благоевград, полицейският служител А.С. правел обход преди приключване на дежурството, когато срещнал жител на селото. Мъжът му споделил, че предишната вечер Н.Ш. се заканвал на посетители в заведение в центъра на селото, бил извадил и размахвал нож. Посъветвал полицията да вземе мерки.

След този разговор полицаят се отправил към заведението. Докато стоял на маса отвън към него се приближил във видимо нетрезво състояние подсъдимият Н.Ш. Представителят на органа на реда му направил забележка относно злоупотребата с алкохол и риска от неприятни инциденти.

Н.Ш. игнорирал думите на полицая, като досаждал на посетител на заведението. А.С. се намесил, като му указал да се отдалечи и да не пречи.

Подсъдимият продължил с арогантното си поведение пред заведението, отправял обидни думи и закани.

Полицейският служител А.С. възприел думите на Н.Ш. и го попитал за кого се отнасят. Подсъдимият му заявил, че са за него, извадил сгъваем нож, отворил го и замахнал силно към полицая. Той на свой ред успял да се отдръпне назад, но нападателят подскочил към него и със замах го наранил с ножа в лявата част в областта на гърдите.

Свидетел на случилото се успял да хване Н.Ш. и да избие ножа от ръката му, след което с помощта на пострадалия го повалили на земята и му сложили белезници.

Пострадалият А.С. бил транспортиран до Центъра за спешна медицинска помощ, а впоследствие до хирургичното отделение на болницата в гр. Гоце Делчев. Лекарите установили порезна рана с дължина 10 см по гръдния кош, без данни за проникване.

След проведено съдебно следствие съдът призна Н.Ш. за виновен и го осъди на 8 години лишаване от свобода.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.