Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която е констатирано следното:

На 05.12.2025 г. в жилище в гр. Банско, обитавано от 31-годишен мъж от гр. Враца, са открити кутия от цигари, съдържаща около 21,87 грама наркотично вещество, реагиращо положително на опиат и две пластмасови кутии, едната от които с около 2,88 грама марихуана, а втората – с около 8,10 грама амфетамин . Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На същата дата в района на ул. „Никола Вапцаров“ в гр. Благоевград е проверен 28-годишен мъж от града, у когото е намерено полиетиленово пликче, съдържащо около 0,5 грама хероин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал.

На 06.12.2025 г. в района на ул. „Лазар Маджаров“ в гр. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич са задържани четирима младежи от града, двама от които на 18 години, един на 17 години и един на 19 години, както и 17-годишен чужд гражданин и 18-годишен младеж от с. Старчево. В близост до лицата е открит гриндер, съдържащ около 0,44 грама канабис, а при последващи действия във връзка със случая, в тревна площ на мястото – полиетиленов плик с около 0,4 грама кокаин. Работата по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.

На същата дата, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, у 21-годишна жена от гр. Благоевград е намерена електронна цигара тип вейп, съдържаща марихуана. По случая е образуван заявителски материал за извършено престъпление по чл.354 А, ал.3 от НК.

В качеството му на обвиняем, на 06.12.2025 г., е привлечен 40-годишен благоевградчанин, който в района на ул. „Генерал Тодоров“ в гр. Благоевград е разпространил на лица от града около седем полиетиленови сгъвки, съдържащи общо около 5,16 грама кокаин. На мъжа е постановено задържане до 72 часа.

На 07.12.2025 г., от полицейски служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Благоевград е проверен търговски обект в гр. Банско, където са установени да се продават около 504 артикула / около 418 чифта обувки, около 50 чанти, около 26 зимни якета, около 4 елека и около 6 шапки/ носещи логото на запазени търговски марки без съгласието на правопритежателя. По случая е образувано досъдебно производство.

След получен, около 03:45 часа на 07.12.2025 г., сигнал за физическа саморазправа между група лица в хотел в гр. Сандански, от пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че 24-годишен мъж от гр. Сандански е ударил в областта на главата 38-годишен негов съгражданин, в резултат на което пострадалият е получил контузна рана в областта на дясното око. Със заповед за задържане до 24 часа са задържани 24-годишният мъж и 22-годишна жена от града. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.

Около 10:15 часа на 06.12.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че от апартамент в централната градска част на гр. Благоевград е извършена кражба на спортно яке, телевизор и одеяло, а от друг апартамент в същата сграда – кражба на бутилка с алкохол. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

На 06.12.2025 г. в РУ-Петрич е съобщено, че за времето от 18:30 часа на 05.12.2025 г. до 12:35 часа на 06.12.2025 г. са срязани четирите гуми на лек автомобил „Мерцедес“, паркиран в района на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 05.12.2025 г. до 08:00 часа на 08.12.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 17 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 8 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 6 пожара.

Извършени са 6 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 3.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 06.12.2025 г. около 01:01 часа е получен сигнал за пожар във фургон в района на ул. „Занаятчийска“ в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Вероятна причина: неправилно боравене с открит огън /печка/.

На 06.12.2025 г. около 21:11 часа е получен сигнал за пожар в стая на къща в с. Баня, общ. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника. Вероятна причина: неизправна газова бутилка.