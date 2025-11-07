Окръжна прокуратура – Благоевград привлече като обвиняем и задържа извършителя на опита за умишлено убийство на жена в центъра на града

Под ръководство на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и предл. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК – опит за умишлено убийство, извършен по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Днес, 07.11.2025 г. около 11,00 ч., в района на площад „Георги Измирлиев“ в центъра на гр. Благоевград, била нападната И.И., на 37 години. На жената били нанесени множество прободни рани в шията, в областта на гръдния кош и в лявата сърдечна област, както и по лявата ръка, с остър предмет – нож.

Пострадалата е била транспортирана за оказване на медицинска помощ в тежко състояние и с опасност за живота. Оперирана е по спешност и стабилизирана.

Извършителят на деянието – 33-годишният Г.М., се е предал на органите на реда.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление.

Понастоящем Г.М. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.