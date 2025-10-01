НачалоАктуално
Окръжен съд-Благоевград потвърди присъда за противозаконно проникване в чуждо МПС

Състав на Благоевградския окръжен съд потвърди присъда на Районен съд-Разлог, с която 40-годишен мъж е признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление на  01.01.2022 г. около 05.00 часа, в гр. Банско, в склад, собственост на дружество с ограничена отговорност, противозаконно проникнал в две чужди моторни превозни средства-товарни автомобили, без съгласието на собствениците им.

На подсъдимия е наложено наказание  „лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца при първоначално определен „строг“ режим на изтърпяване на наказанието.

Тъй като към датата на деянието подсъдимият е бил осъждан, съдът е определил  да изтърпи едно общо наказание измежду наказанията наложени му с присъди  от Районен съд-Разлог и Районен съд Велики Преслав в размер на най-тежкото от тях, а именно: „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Благоевградският окръжен съд  намери за правилна и законосъобразна присъдата на Районен съд Разлог и я потвърди изцяло.

На 1 октомври отбелязваме няколко световни празника

