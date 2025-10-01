На 1 октомври отбелязваме няколко световни празника

Първият ден на месец октомври е ден, изпълнен с празници. Това е Световният ден на музиката, на поезията, възрастните хора, на архитектите.

Освен това е Световен ден за борба с хепатита, както и първи ден на Световния месец за борба с рака на гърдата.

Първи октомври е и ден на последователите на културата на хранене, изключваща животински продукти от менюто, както и Световен ден на кафето.

Световният ден на вегетарианците е учреден през 1977 година с решение на световния конгрес на вегетарианците във Великобритания по инициатива на Северноамериканската организация на вегетарианците.

Международният ден на музиката пък се отбелязва за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 година по повод 700-годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти.

И още един любопитен факт – 1 октомври е Международният ден на кафето. Според данните на националната ни статистика потреблението на кафе, средно на една лице, през 2001 година е било 0.9 кг, докато през 2016 година то е нараснало на 1.7 кг. Средната цена за килограм кафе през 2001 година е била 9.39 лв., а 15 години по-късно тя е 15.69 лв. Купеното количество кафе, средно на домакинство, през 2001 година е било 2.3 кг, а през 2016 г. българите купува с почти килограм повече – 3.9 кг. Основните партньори на България по отношение на вноса на сурово кафе са Гърция, Кипър и Виетнам. Що се отнася до печеното кафе, най-много внасяме от Италия, Панама и Германия.

Освен това 1 октомври е Международният ден на възрастните хора. Националният осигурителен институт по традиция ще отбележи датата с Ден на отворени врати. Във вторник, 1 октомври, в териториалните поделения на НОИ в цялата страна ще бъда поставени дежурни екипи от експерти, които ще предоставят консултации по пенсионни въпроси. В рамките на проявата служителите ще отговарят на запитвания от страна на гражданите и ще ги съветват относно техните пенсионноосигурителни права.

На 1 октомври се чества и Световният ден на архитектурата.

И не на последно място всяка година на 1 октомври се чества закрилата на Пресвета Богородица. По нашите географски ширини, жителите на тетевенското село Бабинци отбелязват храмовия празник на параклиса “Покров Богородичен”. По обичай хората на селото се изкачват до върха Острич, над Тетевен, където на мястото на стария кръст със средства на дарители от 2005 година се издига параклисът. Рано сутринта се отслужва Света литургия, на която освен жителите на село Бабинци, всяка година идват и гости от Тетевен и околностите. По-късно всички се събират на трапеза, да опитат традиционното за празника и региона меню – курбан, боб и мляко с ориз. В повечето славянски езици думата “покров” означава едновременно “покривало” и “защита”. Празникът възникнал през X век, за да се почете явяването на Божията Майка в Константинопол. Това необикновено знамение е станало в първата половина на Х век, в края на живота на св. Андрей Юродиви. Той се чества само в славянските страни – вероятно защото св. Андрей бил славянин по произход./БГНЕС