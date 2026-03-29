ОДМВР-Благоевград издава удостоверения за гласуване на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност

Служителите на звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 19.04.2026 година.

На основание чл.263 от Изборния кодекс се издават следните видове удостоверения:

Образец 1 – на лица, чиито лични карти са изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени.

Образец 2 – на лица, чиито лични /зелени/ паспорти са изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени и нямат издавана лична карта.

Образец 3 – на лица, които са навършили 18 години и нямат издавана лична карта.

Образец 4 – на лица, чиито лични карти са с изтекъл срок на валидност към деня на изборите.

Удостоверенията се издават от 14.04.2026 г. до 19.04.2026 г.

Работно време на звената БДС в ОДМВР-Благоевград, 02 РУ-Благоевград, РУ-Гоце Делчев, РУ-Петрич, РУ-Сандански, РУ-Разлог и РУ-Банско.

На 18.04.2026 г. /събота/ от 08:30 часа до 17:30 часа / Гражданите подават искане до 17:00 часа/

На 19.04.2026 г. /неделя/ от 08:30 часа до 19:30 часа / Гражданите подават искане до 19:00 часа/

Удостоверенията се издават само след приемане на заявление за издаване на нова лична карта.