Обвиняемият по делото за пътнотранспортното произшествие на АМ „Струма“ с четирима пострадали е с мярка за неотклонение „задържане под стража“

Днес, 17.04.2026 г., по искане на Районна прокуратура – Кюстендил съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 25-годишния Н.С., гражданин на Румъния, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 2, вр. ал. 1, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК – причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице.

Около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма“, обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, м. „Рено“, в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил, м. „Опел“.

В резултат на удара е била причинена средна телесна повреда на водача на лекия автомобил И.В., на 39 години, както и на пътниците Д.М., на 41 години, и малолетните – Д.М., на 11 години, и Л.Л., на 1 година.

Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата.