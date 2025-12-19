Обвиняем за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие в с. Долна Градешница е предаден на съд

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, внесе в съда обвинителен акт срещу И.Г., на 45 години, привлечен към наказателна отговорност за извършени три престъпления – причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие, неизпълнение на съдебна заповед и неплащане на издръжка на малолетно дете.

На 15.03.2025 г. в къща в с. Долна Градешница, община Кресна, обвиняемият И.Г. нанесъл удари с юмрук в областта на главата на А.К., майка на малолетната му дъщеря. Пострадалата подала сигнал на телефон за спешни случаи 112. Пристигналите на местопроизшествието полицейски служители установили обстановката и съставили предупредителни протоколи.

А.К. посетила съдебен лекар и й било издадено медицинско удостоверение.

След проведено съдебно производство Районен съд – Сандански издал заповед за незабавна защита, по силата на която обвиняемият И.Г. бил отстранен от жилището в с. Долна Градешница, бил е задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо А.К. и да я доближава.

На 14.05.2025г. обвиняемият неизпълнил заповедта, като наближил А.К. в обитаваната от нея къща.

Обвиняемият И.Г. по силата на съдебно решение от м. октомври 2024 г. бил задължен да изплаща издръжка на малолетното си дете, като съзнателно не изпълнил задължението си, което към м. септември 2025 г. било в размер на 1820 лева.

Предстои делото да продължи в съда.