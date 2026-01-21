Няма въведени ограничения по пътищата към момента заради снеговалежа в област Благоевград

Към момента няма въведени ограничения по пътищата на територията на област Благоевград във връзка със снеговалежа, съобщиха за БТА от Областно пътно управление. Към 16:00 ч. на терен са били 17 машини, които обработват републиканските пътни настилки.

И в този момента продължава работата на техниката, която обработва пътищата, основно по автомагистрала „Струма“ в района на Благоевград, по Кресненското дефиле и по пътя през прохода Предел.

Към момента снеговалежът е със слаб интензитет, пътищата са проходими при зимни условия, посочиха от ОПУ – Благоевград.