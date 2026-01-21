Нова дентална клиника в Благоевград предлага комплексно лечение под един покрив

Безплатни прегледи и индивидуален план за лечение до 31-ви януари

С официално откриване на нова модерна локация, Дентални центрове О.СЕМ разширяват присъствието си и в Югозападна България.

Новата клиника с адрес ул. „Полковник Димов“ 1 в Благоевград вече приема пациенти, предлагайки пълна гама стоматологични услуги – профилактика, детска стоматология, ендодонтия, ортодонтия, пародонтология, имплантология, естетична стоматология и възстановяване на дъвкателната функция.

Центърът е оборудван с три модерни дентални кабинета, рентгенова лаборатория, зона за деца, удобства за майки с колички и възможности за комфортен достъп – с паркинг и лесна локация в центъра на града. Работи от понеделник до събота, което улеснява пациенти с натоварен работен график. С това О.СЕМ целят да донесат високо качество, достъпност и комфорт в здравната грижа в региона.

„В О.СЕМ работим по ясни медицински протоколи и с оборудване от последно поколение, което позволява прецизна диагностика и устойчиви лечебни резултати. За нас качеството не е екстра – то е стандарт във всяка процедура и за всеки пациент”, споделя д-р Светослав Спасов, един от водещите специалисти на новата клиника.

„Откриването на клиника в Благоевград не е просто разширение на мрежата ни, а ангажимент към хората от целия регион. Идваме с технологии, професионализъм и грижа, на които вярваме“, допълва Костадин Маршавелски, съ-основател на веригата дентални центрове.

Клиниката обявява възможност за безплатни първоначални прегледи за пациенти, записали се до 31-ви януари 2026 г., включващи консултация, панорамна снимка и изготвяне на индивидуален план за лечение.

С разкриването на новия център се подобрява достъпът до първокачествена стоматологична помощ в региона, който досега често изискваше посещение в по-големи градове извън областта.

За записване на час: 0879 887 221

e-mail: blagoevgrad@osemdental.com

Повече информация: osemdental.com

За Дентални центрове О.СЕМ

О.СЕМ е мрежа от дентални клиники с присъствие в София, Бургас, Стара Загора и Благоевград, която развива модел на комплексно лечение под един покрив. До момента през центровете на веригата са преминали над 40 000 пациенти.

О.СЕМ обединява лекари от различни специалности и инвестира в съвременна апаратура, дигитална диагностика и унифицирани стандарти на работа във всички свои клиники. Основен фокус е персонализираният подход към всеки пациент.