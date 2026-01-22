Заразна заболяемост на територията на област Благоевград

Към днешна дата 22.01.2026 г. заболяемостта от грип и остри респираторни
заболявания за област Благоевград е 195 на 10 000 души население. За да
бъде обявена грипна епидемия в областта е необходимо да се достигнат
нива на заболяемост над 405 на 10 000.
РЗИ – Благоевград следи внимателно и ежедневно получава справка от
големите групови практики на общопрактикуващи лекари в областта, което
включва данни за брой лица, потърсили лекарска помощ, разпределение по
възраст, брой хоспитализирани лица в детски и вътрешни отделения на
лечебните заведения, брой направени тестове за грип тип А и Б и КОВИД
19. Отчита се също така броя на положителните бързи тестове от всички
направени. Ежеседмично се пращат проби в Националния център по заразни и
паразитни болести, гр. София от хоспитализирани пациенти с грипоподобни
симптоми. От всички изпратени проби се изолират най-много грип тип А,
Бокавируси, Риновируси, Респираторно-синцитиален вирус и Ковид 19.
От страна на РЗИ – Благоевград ежедневно се проверяват и всички
детски заведения относно:
– Сутрешен филтър и забрана за прием на деца с приподобни симптоми.
Ежедневно в РЗИ – Благоевград се получава информация за броя на
заетите легла в лечебните заведения. Към момента на територията на
областта няма недостиг на легла за лечение на пациенти в детските и
вътрешните отделения. От Регионалния инспекторат по образование –
Благоевград ежеседмично изпращат броя на отсъстващите ученици от
училищата в областта. Към момента процентът на отсъстващите е под 15.
При отсъстващи ученици над 30 процента, РЗИ – Благоевград препоръчва на
РУО преминаване към обучение в електронна среда.
РЗИ – Благоевград напомня, че при наличие на симптоми като рязко
покачване на телесна температура над 38-39 градуса, силна обща
отпадналост, болка в мускулите, силни болки в гърлото, хрема и кашлица
незабавно да потърсят лекарска помощ и да си останат вкъщи, тъй като
сезонният грип тип А е изключително заразен, да не прилагат самолечение,
а да търсят компетентна лекарска намеса. Ако при необходимост излязат
навън с грипоподобни симптоми, задължително да носят маска. При наличие
на много хора на едно място е задължително често проветряване на
помещенията, най-малко веднъж дневно почистване и дезинфекция на подове
и повърхности, както и стриктно спазване на лична хигиена.
При евентуално достигане на нива на заболяемост над 405 на 10 000
на територията на област Благоевград, РЗИ е задължена да обяви грипна
епидемия, съгласувано с Областния управител и Главния държавен здравен
инспектор. При обявена грипна епидемия, Директорът на РЗИ издава заповед
за обявяване на грипна епидемия с ясно разписани правила и срок за
изпълнение, с цел недопускане риск за живота и здравето на населението.