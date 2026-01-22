Заразна заболяемост на територията на област Благоевград

Към днешна дата 22.01.2026 г. заболяемостта от грип и остри респираторни

заболявания за област Благоевград е 195 на 10 000 души население. За да

бъде обявена грипна епидемия в областта е необходимо да се достигнат

нива на заболяемост над 405 на 10 000.

РЗИ – Благоевград следи внимателно и ежедневно получава справка от

големите групови практики на общопрактикуващи лекари в областта, което

включва данни за брой лица, потърсили лекарска помощ, разпределение по

възраст, брой хоспитализирани лица в детски и вътрешни отделения на

лечебните заведения, брой направени тестове за грип тип А и Б и КОВИД

19. Отчита се също така броя на положителните бързи тестове от всички

направени. Ежеседмично се пращат проби в Националния център по заразни и

паразитни болести, гр. София от хоспитализирани пациенти с грипоподобни

симптоми. От всички изпратени проби се изолират най-много грип тип А,

Бокавируси, Риновируси, Респираторно-синцитиален вирус и Ковид 19.

От страна на РЗИ – Благоевград ежедневно се проверяват и всички

детски заведения относно:

– Сутрешен филтър и забрана за прием на деца с приподобни симптоми.

Ежедневно в РЗИ – Благоевград се получава информация за броя на

заетите легла в лечебните заведения. Към момента на територията на

областта няма недостиг на легла за лечение на пациенти в детските и

вътрешните отделения. От Регионалния инспекторат по образование –

Благоевград ежеседмично изпращат броя на отсъстващите ученици от

училищата в областта. Към момента процентът на отсъстващите е под 15.

При отсъстващи ученици над 30 процента, РЗИ – Благоевград препоръчва на

РУО преминаване към обучение в електронна среда.

РЗИ – Благоевград напомня, че при наличие на симптоми като рязко

покачване на телесна температура над 38-39 градуса, силна обща

отпадналост, болка в мускулите, силни болки в гърлото, хрема и кашлица

незабавно да потърсят лекарска помощ и да си останат вкъщи, тъй като

сезонният грип тип А е изключително заразен, да не прилагат самолечение,

а да търсят компетентна лекарска намеса. Ако при необходимост излязат

навън с грипоподобни симптоми, задължително да носят маска. При наличие

на много хора на едно място е задължително често проветряване на

помещенията, най-малко веднъж дневно почистване и дезинфекция на подове

и повърхности, както и стриктно спазване на лична хигиена.

При евентуално достигане на нива на заболяемост над 405 на 10 000

на територията на област Благоевград, РЗИ е задължена да обяви грипна

епидемия, съгласувано с Областния управител и Главния държавен здравен

инспектор. При обявена грипна епидемия, Директорът на РЗИ издава заповед

за обявяване на грипна епидемия с ясно разписани правила и срок за

изпълнение, с цел недопускане риск за живота и здравето на населението.