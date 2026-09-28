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Опасна фасада на хотел „Ален мак“ в Благоевград, дадоха 14 дни за обезопасяване

By Екип Blagoevgrad.EU
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14-дневен срок за обследване и отстраняване на опасни елементи от фасадата и козирката на хотел „Ален мак“ в Благоевград е определен от общинската администрация.

Мярката е предприета след падането на мраморна плоча от сградата, което е наложило проверка на състоянието на фасадата и обезопасяване на потенциално опасните участъци.

В рамките на определения срок трябва да бъде извършено техническо обследване, което да установи състоянието на фасадата и козирката и да посочи необходимите действия за премахване на опасните елементи.

До приключване на проверката и предприемането на необходимите мерки остава въпросът за безопасността около сградата, която се намира в централната част на Благоевград.

Обследването трябва да даде отговор има ли и други компрометирани участъци и какви ремонтни дейности са необходими за окончателното обезопасяване на сградата.

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