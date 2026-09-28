„Пирин без пожари“ събира спорт и кауза в Благоевград

Благотворителното спортно събитие „Пирин без пожари“ ще се проведе на 3 октомври на площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград.

Инициативата обединява спорт, социална ангажираност и грижа за природата, като основният акцент е поставен върху превенцията на горските пожари и опазването на българските планини.

Участниците ще могат да избират между дистанции от 5 и 10 километра, както и специално 90-минутно предизвикателство. 30% от стойността на всяка регистрация ще бъдат насочени към каузата „Пирин без пожари“. Допълнителни средства ще бъдат дарявани и според резултатите в 90-минутното бягане.

Част от събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на противопожарно оборудване и оборудване на специализиран автомобил, който се предвижда да бъде разположен в района на Струмяни – сред териториите с висок риск от горски пожари.

📅 3 октомври

📍 площад „Георги Измирлиев“, Благоевград