МС прие наредба за регистрацията на електрическите тротинетки в общините

Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. С нея се определят условията и редът за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), както и изискванията за водене на регистър на регистрираните превозни средства и техните собственици. Регламентират се изискванията към лицата, които могат да подават заявления за регистрация, необходимите документи и основните функции на кметовете на общини при осъществяване на регистрацията.

Определят се структурата и съдържанието на данните в регистъра по чл. 80а, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, както и редът за регистрация, промяна на обстоятелства, прекратяване и възстановяване на регистрацията. Предвидени са единни образци на заявления и декларации, които ще улеснят гражданите при изпълнение на задълженията им.

С приемането на Наредбата се създава единен ред за регистрация на ИЕПС и се осигуряват ясни правила за собствениците и администрацията. Регламентирането на регистрацията ще допринесе за повишаване на безопасността на движението по пътищата и за подобряване на ефективността на контролната дейност чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици.

Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на глава втора и глава четвърта, които влизат в сила 12 месеца след обнародването.

Предвиденият 12-месечен срок ще даде възможност на общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. Преходният период ще осигури възможност както за подготовка на администрациите, така и за изпълнение на задължението за регистрация от страна на собствениците на ИЕПС преди пълното въвеждане на режима и преди ангажирането на административнонаказателна отговорност.