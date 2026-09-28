Полицейският бюлетин: инцидентите, регистрирани през уикенда в Благоевградско

На 25.09.2026 г. в обезлесен участък в землището на гр. Петрич, от полицейски
служители на РУ-Петрич са открити засадени зелени тревисти растения с общо
тегло около 4,2 килограма, които след направен полеви тест са реагирали
положително на канабис. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая
продължава.
В обедните часове на 26.09.2026 г. в района на кръстовище между ул. „Тодор
Александров“ и ул. „Страцин“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01
РУ-Благоевград е проверен 46-годишен чужд гражданин. Същият е задържан, след
като у него е намерен найлонов плик, съдържащ около 9,9 грама сух канабис. По
случая е образувано досъдебно производство.
В хода на извършена, около 01:10 часа на 27.09.2026 г. в района на ул. „Свобода“ в
гр. Благоевград, проверка на 46-годишен мъж от града, у същия органите на реда
открили около 0,5 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е
реагирала положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до
24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура.
Около 23:44 часа на 27.09.2026 г., от полицейски служители на РУ-Сандански е
извършена проверка на жилище в града, където е установено найлоново пликче,
съдържащо около 1,62 грама суха тревиста маса, реагираща положително на
канабис. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр.
Сандански. По случая е образувано досъдебно производство.
На 25.09.2026 г. в РУ-Разлог е получен сигнал за това, че от неустановена дата през
2026 г. до 08:30 часа на 25.09.2026 г. са отнети около девет крави от оградена с
електропастир ливада в местността „Моравско село“, землище на гр. Разлог. За
случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно
производство.
В сутрешните часове на 27.09.2026 г. в районното управление в гр. Гоце Делчев е
съобщено, че между 22:00 часа на 26.09.2026 г. и 08:50 часа на 27.09.2026 г. е
открадната сумата от около 600 евро от метален шкаф, находящ се в джамия в с.
Годешево. По случая е образувано досъдебно производство.
На 27.09.2026 г. в РУ-Петрич е получено съобщение за извършена, за времето от
19:00 часа на 26.09.2026 г. до 13:00 часа на 27.09.2026 г., кражба на около 130
канабисови растения за индустриални цели от частен земеделски имот в с. Митино.
За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно
производство.
Полицейски служители на РУ-Банско работят по получено, на 26.09.2026 г.,
съобщение за извършена кражба на около четири фотоволтаични инвертора и
унищожен инвертор от фотоволтаичен парк, находящ се в землището на с. Кремен,
общ. Банско. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано
досъдебно производство.
ПТП:
На 26.09.2026 г. около 00:45 часа на пътя между с. Баничан и с. Брезница, 20-
годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управлявайки автомобила с
несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в ляво извън пътното платно и се
е преобърнал в дере. Водачът, който е от с. Брезница е настанен за лечение в МБАЛ-
Гоце Делчев с фрактура на черепа, лицеви кости и ребро, както и контузия на бял и
черен дроб, но по-късно е починал.
На 26.09.2026 г. около 20:55 часа на пътя между с. Крупник и с. Черниче, лек
автомобил „БМВ“, управляван от неправоспособен 47-годишен мъж от гр.
Благоевград, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в
лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Мерцедес“,
управляван от 24-годишен мъж от гр. Симитли. Водачът на лекия автомобил „БМВ“
е пострадал с фрактура на лицеви кости. На водача на лекия автомобил „Мерцедес“
са направени поби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични
вещества, които са отрицателни.
Около 04:21 часа на 25.09.2026 г. на ул. „Свобода“ в гр. Сандански, от органите на
реда е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 39-годишна жена от гр. Кресна. В
хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачката на
автомобила шофира с наличие на 1,66 промила алкохол в издишания от нея въздух.
Тя е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано
досъдебно производство.
Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград
За периода от 08:00 часа на 25.09.2026 г. до 08:00 часа на 28.09.2026 г. в звената за
ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 24 сигнала за произшествия.
Ликвидирани са 18 пожара.
С преки материални щети 4 пожара.
Без нанесени материални щети са възникнали 14 пожара.
Извършени са 6 спасителни дейности.
Лъжливи повиквания 0.
При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.
На 25.09.2026 г. около 11:08 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в с.
Коларово. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: лек автомобил.
На 26.09.2026 г. около 17:56 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Скрът.
Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: домашно имущество.
На 26.09.2026 г. около 13:55 часа е получен сигнал за пожар в товарен автомобил с
дърва в местността „Предел“. Погасен от екип на СОД -Благоевград.
На 27.09.2026 г. около 16:49 часа е получен сигнал за пожар в района на ул.
„Пирин“ в гр. Сандански. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Сандански. Щети: дървен
материал, лози и овощни дръвчета. Спасени три сгради.