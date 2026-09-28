Полицейският бюлетин: инцидентите, регистрирани през уикенда в Благоевградско

На 25.09.2026 г. в обезлесен участък в землището на гр. Петрич, от полицейски

служители на РУ-Петрич са открити засадени зелени тревисти растения с общо

тегло около 4,2 килограма, които след направен полеви тест са реагирали

положително на канабис. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая

продължава.

В обедните часове на 26.09.2026 г. в района на кръстовище между ул. „Тодор

Александров“ и ул. „Страцин“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01

РУ-Благоевград е проверен 46-годишен чужд гражданин. Същият е задържан, след

като у него е намерен найлонов плик, съдържащ около 9,9 грама сух канабис. По

случая е образувано досъдебно производство.

В хода на извършена, около 01:10 часа на 27.09.2026 г. в района на ул. „Свобода“ в

гр. Благоевград, проверка на 46-годишен мъж от града, у същия органите на реда

открили около 0,5 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е

реагирала положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до

24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Около 23:44 часа на 27.09.2026 г., от полицейски служители на РУ-Сандански е

извършена проверка на жилище в града, където е установено найлоново пликче,

съдържащо около 1,62 грама суха тревиста маса, реагираща положително на

канабис. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр.

Сандански. По случая е образувано досъдебно производство.

На 25.09.2026 г. в РУ-Разлог е получен сигнал за това, че от неустановена дата през

2026 г. до 08:30 часа на 25.09.2026 г. са отнети около девет крави от оградена с

електропастир ливада в местността „Моравско село“, землище на гр. Разлог. За

случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно

производство.

В сутрешните часове на 27.09.2026 г. в районното управление в гр. Гоце Делчев е

съобщено, че между 22:00 часа на 26.09.2026 г. и 08:50 часа на 27.09.2026 г. е

открадната сумата от около 600 евро от метален шкаф, находящ се в джамия в с.

Годешево. По случая е образувано досъдебно производство.

На 27.09.2026 г. в РУ-Петрич е получено съобщение за извършена, за времето от

19:00 часа на 26.09.2026 г. до 13:00 часа на 27.09.2026 г., кражба на около 130

канабисови растения за индустриални цели от частен земеделски имот в с. Митино.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно

производство.

Полицейски служители на РУ-Банско работят по получено, на 26.09.2026 г.,

съобщение за извършена кражба на около четири фотоволтаични инвертора и

унищожен инвертор от фотоволтаичен парк, находящ се в землището на с. Кремен,

общ. Банско. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано

досъдебно производство.

ПТП:

На 26.09.2026 г. около 00:45 часа на пътя между с. Баничан и с. Брезница, 20-

годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управлявайки автомобила с

несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в ляво извън пътното платно и се

е преобърнал в дере. Водачът, който е от с. Брезница е настанен за лечение в МБАЛ-

Гоце Делчев с фрактура на черепа, лицеви кости и ребро, както и контузия на бял и

черен дроб, но по-късно е починал.

На 26.09.2026 г. около 20:55 часа на пътя между с. Крупник и с. Черниче, лек

автомобил „БМВ“, управляван от неправоспособен 47-годишен мъж от гр.

Благоевград, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в

лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Мерцедес“,

управляван от 24-годишен мъж от гр. Симитли. Водачът на лекия автомобил „БМВ“

е пострадал с фрактура на лицеви кости. На водача на лекия автомобил „Мерцедес“

са направени поби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични

вещества, които са отрицателни.

Около 04:21 часа на 25.09.2026 г. на ул. „Свобода“ в гр. Сандански, от органите на

реда е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 39-годишна жена от гр. Кресна. В

хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачката на

автомобила шофира с наличие на 1,66 промила алкохол в издишания от нея въздух.

Тя е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано

досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 25.09.2026 г. до 08:00 часа на 28.09.2026 г. в звената за

ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 24 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 18 пожара.

С преки материални щети 4 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 14 пожара.

Извършени са 6 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 25.09.2026 г. около 11:08 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в с.

Коларово. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: лек автомобил.

На 26.09.2026 г. около 17:56 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Скрът.

Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: домашно имущество.

На 26.09.2026 г. около 13:55 часа е получен сигнал за пожар в товарен автомобил с

дърва в местността „Предел“. Погасен от екип на СОД -Благоевград.

На 27.09.2026 г. около 16:49 часа е получен сигнал за пожар в района на ул.

„Пирин“ в гр. Сандански. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Сандански. Щети: дървен

материал, лози и овощни дръвчета. Спасени три сгради.