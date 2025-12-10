НачалоНовини
НовиниРегиона

На 11 и 12 декември временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
175

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци по АМ „Струма“ в област Кюстендил.

На 11 декември /четвъртък/ и 12 декември /петък/ от 8 ч. до 17 ч. ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка между 37-ми и 56-ти км на АМ „Струма“. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в платното за София, като превозните средства ще преминават в активната.

На 12 декември /петък/ от 8 ч. до 15 ч. временно ще се променя организацията на движение на АМ „Струма“ за гаранционен ремонт на фуга на съоръжението при 68-и км в платното за София. Ще е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. Целта на дейностите е повишаване безопасността на движение през зимните месеци.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

предишна статия
Kампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда от Благоевград
Следваща статия
Утре шофьорите да се движат с повишено внимание в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: