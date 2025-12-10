Утре шофьорите да се движат с повишено внимание в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград

Утре – 11 декември, от 8 ч. до 17 ч. в отсечката от 86-и до 90-и км в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград ще се извършва поетапно изкърпване на настилката в двете платна за движение. Трафикът ще се регулира с пътни знаци. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват внимателно пътната сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.