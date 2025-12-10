Kампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда от Благоевград

Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград съвместно с Православния информационен център в Благоевград стартираха кампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда.

Акцията е под мотото: “Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!” и продължава до 16.12.2025 година.

Могат да се даряват пакетирани, сухи хранителни продукти в срок на годност – ориз, брашно, олио, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади и др.

Продуктите се събират в Православния информационен център, ул. “Тракия” 3 (срещу РУО Благоевград).

Информация за кампанията може да получите на тел: 073/83 07 11 – ОбСНВ Благоевград и 0877/ 27 00 76 – Православен информационен център към Неврокопска света митрополия.

Продуктите ще бъдат разпределени и предадени на семейства в нужда от Благоевград и семейства на наркозависими.

Нека направим празника Рождество Христово по-светъл празник за семействата, които имат нужда!