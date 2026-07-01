МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт

От днес в Министерския съвет работят денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството. Премиерът изрази очаквания чрез медиите тези канали да станат широко обществено достояние.

Министър-председателят посочи, че съществуващият модел за развитие на инфраструктурата е изчерпал потенциала си, тъй като ражда корупционни практики, води до по-ниско качество и неефективно разходване на публични средства. „Затова ще предложим законодателни промени, основани на най-добрите европейски практики, които да позволят по-широко участие на частния капитал“, допълни Радев. Премиерът посочи, че до приемането на законодателните промени правителството ще засили проверките върху качеството на ремонтите и строителството на пътища. Ще бъде спряно и сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.

Министър-председателят съобщи още, че е постигнато споразумение с „Литаско“, с което се отменя наложеният в края на миналата година от компанията запор върху доставките на суров петрол за бургаската рафинерия от регистрирани в Швейцария доставчици. Румен Радев подчерта, че това е от ключово значение за нормалното функциониране на рафинерията и за енергийната и националната сигурност на страната, тъй като досега тя е била принудена да работи с тежки сортове нефт, довело до технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността, бързо износване на инсталациите.

Премиерът съобщи също, че американските самолети-цистерни са напуснали летище „Васил Левски“ в определения срок, с което се минимизира рискът от потенциални заплахи в непосредствена близост до столицата.

Министър-председателят допълни, че основен приоритет на правителството остава устойчивият икономически растеж чрез привличане на инвестиции, стимулиране на износа и подкрепа за българския бизнес, а не чрез изкуствено стимулиране на вътрешното потребление със заеми. Във връзка с това Радев акцентира върху проведеното първо заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите, което се състоя вчера в Министерския съвет.