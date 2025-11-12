НачалоАктуално
Кои са предпочитаните видове маси за хранене?

Модерният интериор на един дом е съвкупност от правилно подбрани мебели, декорации, материи и цветове. За да направите жилището си уютно, е важно да изберете обзавеждане което ви допада. Всички елементи следва да са комбинирани хармонично и да са достатъчно функционални. Ще завършите лесно интериора на трапезарията, ако разгледате модерните евтини кухненски маси. Не е задължително да отделяте голяма сума за тази покупка, защото днес може да откриете перфектни предложения на изгодни цени в магазин мебели АРЕНА.

Нужно ли е внимание при избора на кухненска маса?

Семейството винаги се събира около трапезата, за да се храни и това е един специален момент за всеки от членовете му. Комфортът и уютът, който ще създадете в трапезарията, много често зависят от качеството и правилния подбор на мебелите. Задължително е да обърнете по-голямо внимание на кухненската маса, тъй като тя се явява фокусен център в интериора на помещението.

Всеки трябва да е настанен достатъчно удобно, да има нужното пространство и да могат да се сервират ястията. Съвременните мебели се отличават по това, че се изработват в най-различни форми, използват се традиционни и иновативни материали за постигане на красива и оригинална визия. Кухненската маса по своеобразен начин задава стила на интериора в помещението и затова е толкова важна.

Ако изберете такава с модерна и нестандартна визия, съответно ще трябва да поръчате подходящи столове, да изберете декорации и други елементи, които да подхождат. Предполага се, че това е мебел, която ще използвате години наред, затова не бива да пренебрегвате и качеството на изработка.

Практично ли е да инвестираме в комплект маса и столове?

Поради своята ангажираност хората обикновено нямат необходимото време да избират и комбинират мебелите за интериора на своя дом. Точно поради тази причина специалистите представят трапезни маси и столове в комплект. Тези готови комбинации са шанс да постигнете уютна атмосфера, в която всеки модул е на мястото си и изглежда хармонично и стилно. Благодарение на комплектите ще обзаведете по-бързо трапезарията и ще сте уверени в перфектния финален резултат.

Много по-удобно е да изберете комплект мебели за трапезарията, отколкото да търсите модулите един по един. Ще ви направи впечатление и достъпната цена на готовите комплекти, което също не е за подценяване. Специалистите са подбрали изключително професионално трапезните маси и столове. Те си подхождат като дизайн, стил на изработка, материали и цветове. Всички изисквания са спазени и вие получавате обзавеждане, което изглежда естетично и е готово за ползване.

Кои са актуалните модели трапезни маси?

Щом ви предстои да направите толкова важна инвестиция, е добра идея да се насочите към най-съвременните модели. Очаква се години наред да използвате новата трапезна мебел, затова заложете на такава, която ще остане модерна по-дълго и ще подхожда на обстановката във вашия дом. От мебели АРЕНА ще представят няколко подходящи варианта:

  • класическа елипсовидна трапезна маса, изработена от масивна дървесина – това е един винаги актуален артикул, който ще създаде уют и удобство в зоната за хранене. Разтегателният плот ви позволява да увеличите мястото за сервиране и настаняване на гости. Съществуват няколко цветови варианта, от които да изберете така, че да съчетаете новата мебел с останалите елементи от интериора;
  • модерна мебел с разтегателен механизъм, овален плот и оригинална, нестандартна основа – съвременните артикули се характеризират със своя изчистен и елегантен дизайн. Плотът е с приятна овална форма, изработен от фурнирован MDF с меламиново покритие. Почиства се лесно и безспорно изглежда красиво. Краката са кръстосани, метални и веднага привличат вниманието. Те визуално олекотяват самата мебел и допринасят за нейната модерна визия;
  • кръгла трапезна маса с метална конусовидна основа – мебел съобразена със съвременния динамичен начин на живот. Изработва се в различни цветове, притежава практичен разтегателен плот и здрава метална основа. Когато не е разтегната не заема много място. Спокойно може да я поставите и в по-малка кухня.

Разгледайте всички предложения онлайн и не пропускайте да си подарите хубаво и модерно обзавеждане.

Как да открием подходяща маса за градината?

През топлите месеци вероятно предпочитате да прекарвате повече време на чист въздух. Щом разполагате с голяма градина или веранда, е хубаво да изберете удобни и функционални мебели. Модерните маси за градината ще трансформират пространството. Те ще ви позволят да организирате събирания или да прекарвате спокойни вечери със семейството си. За да откриете най-подходящия модел бихте могли да се фокусирате върху:

  • размерът – определете с колко свободно пространство разполагате в градината. Важно е да има място за столовете и да може да се преминава наоколо;
  • материалът на изработка – за градината най-често се предлагат модели от метал, ратан и стъкло, верзалит и други. Важно е материалът да бъде устойчив на влага и различни климатични промени, защото артикулът ще се използва на открито;
  • формата на плота – както размерът, така и формата на плота играе ключова роля за вашия комфорт. Популярни са класическите правоъгълни модели. Освен тях хората харесват кръглите и елипсовидните, защото са елегантни и създават уютна обстановка.
  • допълнителни функционалности – в случай че не разполагате с много свободно пространство, е добра идея да поръчате мултифункционална сгъваема мебел. Така ще може да я прибирате и вадите бързо при необходимост.

Градинските мебели в момента са евтини и няма да се затрудните да изберете хубави комбинации. Използвайте своята фантазия, за да оформите екстериора красиво и стилно.

 

