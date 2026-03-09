Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 23-годишен мъж от с. Абланица, общ. Хаджидимово, след като около 01:00 часа на 08.03.2025 г. в гр. Хаджидимово той е проверен от органите на реда и у него са открити около 4,2 грама канабис и около 0,4 грама кокаин. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

В следобедните часове на 06.03.2026 г. на ул. „Пирин“ в гр. Банско, от полицейски служители на РУ-Банско е спрян лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 21-годишен мъж от града. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотично вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Сандански, около 21:00 часа на 06.03.2026 г. в с. Микрево е проверен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 49-годишен мъж от същото село. Водачът е предоставил на органите на реда свидетелство за управление на МПС, издадено от чужда държава, за което след направена справка е установено, че не е истинско. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 22:25 часа на 06.03.2026 г. в РУ- Разлог, от 20-годишен мъж от гр. Разлог е съобщено, че около 22:20 часа на същата дата, управлявайки лек автомобил „Мерцедес“ по ул. „Екзарх Йосиф“ в гр. Разлог по автомобила е хвърлен твърд предмет от неизвестно лице, в резултат на което е счупено предното му панорамно стъкло. По случая е образуван заявителски материал.

На 08.03.2026 г. в РУ- Гоце Делчев е постъпило съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за жена с фрактура на малък пръст на ръката след нанесен й побой. От работещите по случая полицейски служители е установено, че жената е на 81 години от с. Плетена, като на 07.03.2026 г. в с. Плетена е възникнал спор между нея и неин 31-годишен родственик от същото село, който я ударил по ръката. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж на 35 години от гр. Сандански е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като между 22:00 часа на 07.03.2026 г. и 09:00 часа на 08.03.2026 г., увреждайки входната врата на магазин за дрехи в гр. Сандански, е извършил кражба на сумата от около 100 евро. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

В обедните часове на 08.03.2026 г. в РУ-Петрич е получено съобщение за това, че за времето от 08:00 часа на 03.02.2026 г. до 14:00 часа на 08.03.2026 г. е извършена кражба на меден казан, бормашина и други инструменти от гараж в с. Беласица. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

На 08.03.2026 г. около 12:15 часа на пътя между с. Враня и с. Катунци, мотоциклет „Хонда“, управляван от 44-годишен чужд гражданин, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил „Нисан“, управляван от 23-годишен мъж от с. Мосомище. В резултат на настъпилото ПТП, по време на транспортиране към МБАЛ-Сандански мотоциклетистът е починал. Водачът на товарния автомобил е пострадал с натъртване на коляното. Направените му проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са отчели отрицателен резултат.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 06.03.2026 г. до 08:00 часа на 09.03.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 20 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 18 пожара.

С преки материални щети 5 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 13 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 07.03.2026 г. около 06:06 часа е получен сигнал за пожар в кухня на заведение за бързо хранене в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: фритюрник, бойлер за топла вода и опушени стени. Вероятна причина: късо съединение.

На 07.03.2026 г. около 17:15 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Теплен. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: засегната е покривна конструкция. Вероятна причина: самозапалване на необезопасен комин.

На 08.03.2026 г. около 02:22 часа е получен сигнал за пожар във вила в землището на гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог и екип на РСПБЗН-Банско. Щети: засегната е покривна конструкция на вилата и домашно имущество. Вероятна причина: самозапалване на необезопасен комин.

На 08.03.2026 г. около 14:54 часа е получен сигнал за пожар в мазе на къща в с. Бело поле. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Вероятна причина: късо съединение.