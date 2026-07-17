Ефективно наказание за водач, шофирал с 2,73 промила алкохол в гр. Сандански

С ефективно наказание лишаване от свобода приключи дело на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, срещу водач, управлявал моторно превозно средство след употреба на алкохол – престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

В хода на разследването по образуваното досъдебно производство е било установено, че на 30.12.2025 г. в гр. Сандански обвиняемият И.А. управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. При извършената по надлежния ред проверка и съгласно заключението на назначената химическа експертиза е констатирана концентрация на алкохол в кръвта му 2,73 на хиляда.

Настоящото деяние е извършено след предходно осъждане на И.А. през 2021 г. за същото престъпление.

С определение на съда на И.А. е наложено наказание 4 месеца лишаване от свобода при първоначален общ, както и глоба в размер на 1023 евро. Той е лишен и от право да управлява МПС за срок от 1 година и 5 месеца.

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.