В навечерието на Коледните празници и тази година Дядо Коледа ще пътува с влак. Този път пътуването на белобрадия старец ще започне на 19 декември в Източните Родопи в композицията по редовен маршрут от Димитровград до Подкова и от Подкова до Димитровград, а на 20 декември ще завърши своето пътуване традиционно по маршрута на Родопската теснолинейка от Септември до Добринище и от Добринище до Септември.

На 19 декември за първи път Дядо Коледа ще бъде част от преживяването на пътуващите с бързия влак № 4651 от Димитровград за Подкова, който заминава от гара Димитровград в 11:00 ч. Пътуването ще продължи и в обратна посока с бързия влак № 4652 от Подкова за Димитровград, който тръгва от гара Подкова в 14:25 ч.

За всички късметлии да пътуват с тези влакове ще има осигурени специални изненади и подаръци, осигурени от БДЖ и Община Кърджали чрез Туристическия информационен център и специалното участие на ученици от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Благодарение на съвместната организация празничната композиция ще бъде посрещната в гара Подкова от специално подготвена коледна развлекателна програма.

С Дядо Коледа ще могат да се срещнат и всички пътуващи с Родопската теснолинейка на 20 декември с бързия влак № 1661 от Септември до Добринище, който потегля от гара Септември в 08:55 ч. и с бързия влак № 1662 от Добринище до Септември, който заминава от гара Септември в 14:25 ч. За всички тях също ще има подготвени изненади и подаръци, както вече традиционно се случва всяка година непосредствено преди посрещането на Коледа.

Билети за влаковете могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн на bdz.bg, като за пускането им в продажбата ще бъде предоставена допълнителна информация!