431 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, трафикът се осъществява без затруднения, работата по третиране продължава. Сняг вали в 20 области. Дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване.

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т през Троянски проход в област Ловеч, а в най-високата част на прохода „Шипка“ има заснежени участъци и силен вятър. На АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ има участъци с намалена видимост заради интензивния снеговалеж. Преминаването през Ришки проход е затруднено поради силен снеговалеж и блокирани тежкотоварни автомобили.

Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 и 50 см. За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.