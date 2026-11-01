Две секции в Благоевград преминаха на хартиено гласуване заради повредени машини

С технически проблеми започна машинното гласуване в област Благоевград на президентския балотаж. В две секции в областния център – №11 и №17, машините са дефектирали и избирателите продължават да гласуват с хартиени бюлетини.

По информация на Районната избирателна комисия първоначално са били регистрирани проблеми с три устройства. Една от повредите, в секция в Банско, е била отстранена и машинното гласуване там е продължило.

Проблем е имало и в секция №14 в община Гърмен. Там устройството не е работило заради проблем със СИМ картите. След намесата на техник неизправността е била отстранена и гласуването с машина е възстановено.

В секция №17 в Благоевград машината не е разчитала флашпаметите. Заради възникналото забавяне един избирател е напуснал секцията, без да упражни правото си на глас.

От РИК уточниха, че в двете секции с повредени устройства в Благоевград е взето решение вотът да продължи с хартиени бюлетини.

Въпреки техническите затруднения изборният процес в областта продължава, а към 11:00 часа от комисията съобщиха, че няма постъпили жалби и сигнали за нарушения.