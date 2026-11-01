5,5% е избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа на президентския балотаж. До урните са отишли малко над един процент повече избиратели в сравнение със същия час на първия тур, когато активността е била 4,55%.

Данните бяха обявени от председателя на Районната избирателна комисия – Благоевград Йоана Лозанова-Паланкова.

Най-висока е активността в община Кресна – 11,6%. Следват Симитли с 10,25%, Струмяни с 9,98%, Банско с 8,73% и Сандански със 7,87%.

В Белица са гласували 6,82% от избирателите, в Разлог – 6,76%, в Гоце Делчев – 5,58%, а в Сатовча – 5,18%.

По-ниска е активността в Петрич – 4,49%, Гърмен – 4,21%, Хаджидимово – 4,12% и Благоевград – 4,05%. Най-малко избиратели са отишли до урните в Якоруда, където активността е 3,92%.

По данни на РИК в някои от общините активността е нараснала осезаемо спрямо първия тур. В Белица и Гърмен броят на гласувалите е приблизително два пъти по-голям.

Изборният ден продължава, като следващите данни за активността ще покажат дали тенденцията към по-високо участие ще се запази.