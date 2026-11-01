Центърът за личностно и творческо развитие в Благоевград получава бази за още пет години

Центърът за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград ще продължи да използва общински помещения за още пет години. Това става възможно след решение на Общинския съвет, с което имотите се предоставят безвъзмездно за управление на институцията.

Сред имотите са помещения на пл. „Мите Марков“ и специализираните къщи в квартал „Вароша“ – „Музика I“, „Музика II“, „Живопис“, „Пластика“, „Графика“, „Литература“, „Клуб“ и „Математика“, както и в новия Младежки център.

В тях се провеждат занимания в различни области на изкуството, науката и творчеството. За много деца това са места, където откриват нови интереси, развиват уменията си и получават възможност да изразят себе си.

Предоставянето на помещенията за нов петгодишен период ще позволи на институцията да продължи работата си с деца и ученици в различни творчески и образователни направления.

Центърът е част от общинската система за извънучилищни дейности и предлага възможности за развитие на младите таланти в Благоевград.