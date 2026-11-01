Десет смени в секционните комисии, няма жалби за нарушения в Благоевградско

Десет смени на членове на секционни избирателни комисии са извършени до 11:00 часа в област Благоевград. Промените са в общините Благоевград, Сатовча, Петрич и Сандански.

Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Йоана Лозанова-Паланкова на пресконференция в изборния ден.

Към този час в РИК – Благоевград няма постъпили жалби и сигнали, свързани с провеждането на президентския балотаж.

Изборният ден в областта започна при лоши метеорологични условия. Заради обилните валежи от дъжд, а в планинските райони и от сняг, от Областната администрация съобщиха за готовност на допълнителни дежурни екипи на електроразпределителното дружество. В няколко населени места в общините Сандански и Гоце Делчев е имало прекъсвания на електрозахранването, но авариите са били отстранени.

В Благоевград кандидатът за президент Андрей Гюров също упражни правото си на глас. След гласуването той заяви, че е дал вота си за стабилна и европейска България.

Изборният ден продължава, като от РИК следят за нормалното протичане на гласуването във всички секции в областта.