Близо 64 килограма наркотици са иззети при специализирана операция в Благоевградско

На територията, обслужвана от ОДМВР–Благоевград, е проведена специализирана полицейска операция срещу производството, държането и разпространението на наркотични вещества. В хода на акцията са иззети общо близо 64 килограма канабис и известно количество кокаин, а няколко лица са задържани.

На 14 октомври служители на РУ–Петрич извършили проверка на вила в местността „Врътката“, землище на с. Чуричени, ползвана от 21-годишен местен жител. В сградата били открити пликове и чували с около 11 килограма сух канабис, а в близост – още 21 растения с общо тегло около 14,76 килограма. Мъжът е задържан за 24 часа, като е образувано досъдебно производство.

Същия ден на ул. „Ташко Малев“ в гр. Благоевград бил задържан 31-годишен мъж от Кюстендил. У него е намерена кутия от цигари с около 2,23 грама суха тревиста маса, реагирала положително на марихуана.

В местността „Орманбашиите“, землище на гр. Хаджидимово, криминалисти при ОДМВР–Благоевград открили чували с около 35,36 килограма сух канабис, както и полусухи растения с тегло около 2,16 килограма. В две обособени ниви са намерени около 180 канабисови растения. По случая е образувано досъдебно производство, като работата продължава.

Около 1:20 часа на 15 октомври 2025 г. на ул. „Битоля“ в Благоевград полицейски служители на Второ РУ спрели за проверка лек автомобил „Опел Корса“, управляван от 42-годишен местен жител. До автомобила било открито найлоново пликче с около 0,67 грама бяло прахообразно вещество, реагирало положително на кокаин. За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.