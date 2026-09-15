Благоевградската полиция засилва контрола около училищата

От ОДМВР-Благоевград са предприети редица от мерки за опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността на движението през новата учебна година. На територията на всички полицейски управления, включително и в малките населени места е създадена организация за обезпечаване на сигурността около учебните заведения. Преди началото на учебните занятия са извършени проверки на обезопасеността на входовете на сградите, като се провеждат срещи с охранителите, на които се обръща внимание за проява на бдителност за хора със съмнително поведение и действията, които трябва да предприемат, ако забележат противообществени прояви. През новата учебна година са планирани системни проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазването на изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. Контрол ще се осъществява и върху търговски обекти в близост до детски градини и училища за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на ненавършили 18 години младежи.

Още от първия учебен ден полицейското присъствие в районите на учебните заведения, рискови пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на градския транспорт ще е засилено. От полицейските патрули ще се следи за неправилно и рисково движение на деца по улиците, като също така те ще подпомагат и безопасното пресичане на пътното платно. При установяване на нарушения от страна на водачи на ППС ще се взимат незабавни мерки в съответствие със ЗДвП.

С цел по-добра информираност на учениците служители на Пътна полиция при ОДМВР-Благоевград ще продължат изнасянето на беседи по безопасност на движението по пътищата през цялата учебна година.

Децата участват активно в движението по пътищата особено през учебно време. Те избират различни начини за придвижване и всеки от тях е безопасен, ако детето знае повече за него и за начините за правилното му използване.