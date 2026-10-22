БФС стартира кампания за привличане на млади футболни съдии в област Благоевград

Съдийската комисия на Българския футболен съюз (БФС) проведе поредица от срещи в област Благоевград, с цел да представи възможностите за развитие във футболното съдийство и да привлече млади хора към професията. В периода между 19 и 21 октомври инициативата обхвана общините Разлог, Гоце Делчев, Хаджидимово, Брезница и Сатовча.

В дискусиите активно се включиха млади футболисти, ученици, треньори, учители, както и представители на местните общински ръководства. Основен акцент по време на разговорите бе поставен върху изграждането на дългосрочно партньорство между БФС, общините, училищата и спортните клубове. Целта е да се осигури системна подкрепа за бъдещите футболни рефери още от първите им стъпки на терена.

Специално участие в проведените срещи взеха проф. Йордан Иванов – вицепрезидент на Аматьорската футболна лига, Емил Равначки – председател на Областния съвет на БФС – Благоевград, Милко Николов – съдийски инструктор за зона София, и Пламен Божидаров – мениджър „Съдии в масовия футбол“.

Младежите имаха възможност да се запознаят отблизо с последните изменения и допълнения в Правилата на играта, както и с перспективите за кариерно израстване в съдийската професия. Участниците обсъдиха и важните лични качества, които арбитърството изгражда – дисциплина, отговорност, увереност и бърза способност за вземане на решения в критични ситуации.