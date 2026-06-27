Днес е Световен ден на риболова

Днес е Световният ден на риболова. Той се чества от 1985 г. насам. У нас любителите на риболова отбелязват празника с масови посещения на язовири, реки и по черноморското крайбрежие. Риболовният сезон у нас бе открит на 2 юни, а според поверието, днес е най-благоприятния ден за улов на риба.

Риболовът отдавна вече не е само средство за поминък, но и хоби, което при повечето хора по-късно се превръща в страст. Той се смята за едно от най-масовите мъжки развлечения. Жените са малцинство в това хоби, развлечение или просто часове за релакс сред природата.

В България представители на спортния и любителския риболов отбелязват празника, както подобава – с масови посещения на язовирите, реките и черноморското крайбрежие, водени от надеждата, че този ден е специален и ще им поднесе като дар най-добрия улов за годината.

Специалисти твърдят, че това може да се окаже вярно, тъй като денят е изключително благоприятен за риболов.