Нормален е трафикът на граничните пунктове

Нормален е трафикът на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На граничния преход с Румъния Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция, през граничните преходи „Рудозем”, „Златоград”, „Маказа” и „Ивайловград” преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата”, „Илинден” и „Капитан Петко войвода” преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на ГКПП с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.