ЮЗДП установи нарушения при превоза на дървесина

Проверки в районите на Петрич и Якоруда са установили несъответствия между количествата дървесина, описани в превозните документи, и реално транспортирания товар. По случаите са предприети административни и дисциплинарни действия.

Контролът върху транспортирането на дървесина в Югозападна България е засилен. При проверки, извършени от служители на Югозападното държавно предприятие в районите на Петрич и Якоруда, са установени разлики между данните в превозните билети и действителните количества дървесина.

Един от случаите е регистриран на 10 септември в района на ТП „ДГС Петрич“. При проверка на товарен автомобил е установено, че в него се транспортират 9,65 кубични метра дървесина, докато в превозния билет са били записани 7,43 кубични метра.

Така разликата между посоченото в документа и действителния товар е 2,22 кубични метра. Проверяващите са установили и несъответствие при броя на трупите – в автомобила са преброени 58, а в документа са били описани 55.

Друг случай е установен на 13 септември в района на ТП „ДГС Якоруда“. При съвместна проверка на два товарни автомобила е констатирана разлика от 5 пространствени кубични метра между документално отчетения и реално превозвания обем.

Дървесината, за която е установено несъответствието, е задържана и откарана до база за съхранение на задържани вещи и материали.

По двата случая са съставени необходимите документи. Предприети са и дисциплинарни процедури спрямо двама горски служители. След приключването им ще бъде взето решение за последващите действия в съответствие с действащите правила.

От ЮЗДП посочват, че проверките ще продължат. Целта е да се гарантира спазването на изискванията при отчитането и транспортирането на дървесина и да се реагира при установени нарушения.