Камерна опера Благоевград открива новия сезон със спектакъл за най-малките

Новият творчески сезон на Камерна опера Благоевград започва с акцент върху най-малката публика. Първите събития в програмата са свързани със спектакъла „Бебета на опера“, който предлага среща с музиката още в ранна детска възраст.

Изборът на подобен формат поставя фокус върху достъпа на децата до културни събития и възможността първите им срещи с операта да се случат в специално създадена за тях среда.

Камерна опера Благоевград традиционно заема важно място в културния живот на града, а началото на новия сезон е възможност да бъдат представени както нови продукции, така и бъдещите акценти в програмата.

Спектакълът „Бебета на опера“ е насочен към най-малките зрители и техните родители, като идеята е музиката да бъде представена по достъпен и подходящ за възрастта начин.

С новия сезон културната институция продължава да разширява аудиторията си и да търси различни форми за среща между сценичното изкуство и публиката.

Предстоящата програма ще предложи и други музикални събития през сезон 2026/2027.

За Благоевград началото на сезона е поредната възможност градът да запази активния си културен календар и да привлече нови публики към оперното изкуство.