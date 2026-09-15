Благоевград посрещна фотографска изложба, посветена на 80 години УНИЦЕФ

Фотографска изложба, посветена на 80-годишната история на УНИЦЕФ и работата му в защита на децата, вече може да бъде видяна на площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград.

Централният площад на Благоевград се превърна в открита изложбена зала. Експозицията представя фотографии, свързани с работата на УНИЦЕФ през осемте десетилетия от създаването на организацията.

Акцентът е поставен върху децата и усилията за защита на техните права и осигуряване на възможности за по-добро бъдеще. Чрез фотографиите посетителите могат да проследят различни моменти от дейността на организацията и нейната работа в подкрепа на децата.

Изложбата е разположена на открито, което позволява тя да бъде достъпна за жителите и гостите на града в ежедневната им среда.

Инициативата има и образователен характер, като насочва вниманието към теми, свързани с детските права, достъпа до образование, здравеопазването и необходимостта от подкрепа за най-уязвимите деца.

Фотографиите могат да бъдат разгледани до 30 септември. Така през следващите седмици центърът на Благоевград ще предлага не само обичайния градски ритъм, но и възможност за среща с истории и послания, свързани с детството по света.