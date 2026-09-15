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Министър Карамфилова даде старт на учебната година в Осмо СУ в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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С тържествена церемония започна новата учебна година в Осмо СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград. Специален гост на първия учебен ден беше министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Училищният двор на Осмо СУ „Арсени Костенцев“ се изпълни с ученици, учители и родители за началото на учебната 2026/2027 година. Тържеството събра и представители на местната и държавната власт, които поздравиха училищната общност по повод 15 септември.

Учебната година беше открита от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. На церемонията присъстваха още кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Васил Трендафилов, народният представител Рашко Динков и Неврокопският митрополит Серафим.

Празничната програма започна с водосвет за здраве и благополучие. Особено внимание беше отделено на първокласниците, за които денят постави началото на първите им години в училището.

Тази година Осмо СУ има и друг повод за празник – учебното заведение отбелязва 45 години от създаването си. По време на тържеството бяха припомнени важни моменти от историята на училището, а отличени учители и ученици получиха признание за своя принос и постижения.

В първи клас тази година започват 88 деца, разпределени в четири паралелки. За тях първият учебен ден донесе нови срещи, първи учебни часове и първи стъпки в училищния живот.

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