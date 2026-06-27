Въвеждат се промени в организацията на движение по няколко републикански пътя и автомагистрала „Струма“

През следващата седмица ще бъде въведена временна организация на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради дейности по поддръжка и полагане на пътна маркировка, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

На 30 юни, от 8:00 до 17:00 часа, поетапно ще бъде ограничавано движението в активната лента в посока Благоевград на автомагистрала „Струма“ между 72-ри и 73-ти километър. Причината е полагане на пътна маркировка, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента.

В периода от 29 юни до 3 юли, между 6:00 и 20:00 часа, по път I-1 Даскалово – обход Дупница – обход Благоевград, в участъка от 313-и до 356-и километър, ще се извършват дейности по полагане на маркировка и премахване на крайпътна растителност. Работата ще се изпълнява поетапно във всяка лента на двете платна, като движението ще се осъществява в свободната от ремонт лента.

През същия период, от 29 юни до 3 юли, между 8:00 и 17:00 часа, по път I-6 ГКПП „Гюешево“ – Кюстендил, от 0-ви до 42-ри километър, ще се почистват окопи и ще се премахва крайпътна растителност. По време на работата движението няма да бъде спирано, но водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От АПИ посочват, че дейностите са част от мерките за подобряване на видимостта и безопасността на движение и призовават шофьорите да спазват временната организация на движението и поставената пътна сигнализация.