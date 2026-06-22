Във всички области на страната има повишен риск от горски пожари

До ноември българските гори и защитени територии – национални паркове, резервати и поддържани резервати – са в повишен риск от пожари, като до петък има висок до екстремен риск от пожари в страната според Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS). Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасният сезон да започва все по-рано и да трае все по-дълго – далеч извън рамките на традиционния летен период.

На повечето места сезонът с повишен риск от пожари беше определен още в началото на април със заповеди на областните управители, но в някои области, като Бургас, Смолян, Стара Загора – още през март. Краят на пожароопасния сезон в горите през 2026 г. е обявен за 31 октомври или за 30 ноември – в зависимост от спецификите на областта. Обявеният от министъра на околната среда и водите край на пожароопасния сезон за всички защитени територии е 31 октомври.

WWF напомня, че през последните три десетилетия размерът на засегнатите от пожари площи рязко се е увеличил. Резултатът е загуба на ресурси, биологично разнообразие и намалена роля на горите като вододайни, противоерозионни и противосвлачищни зони. В не малко случаи пожарите засягат и имущество, а за съжаление и човешки животи.

Над 95% от пожарите са предизвикани от човека

„Над 95% от горските пожари започват в резултат от човешка намеса – и това не винаги са грешки като изхвърлени фасове, за които инстинктивно може да се досетим. Гората може да пламне и от изхвърлени сред природата счупени стъкла или пластмасови бутилки пълни с течност, които действат като лупа. Нагретият ауспух на работеща кола също може да подпали сухи треви; понякога на дъното на барбекюто в гората може да има тлеещи въглени, които силен вятър да разнесе. Осем от десет горски пожари започват в земеделски или урбанизирани територии и после се прехвърлят в горите – например при случайно удряне на камък от метален плуг по време на обработката на ниви, както и при незаконно палене на стърнища и др. Затова е много важно всеки от нас да е наясно не само с тези специфични рискове, а и с това, че пожароопасният сезон не е само в разгара на лятото от юли до август. В общия случай той вече продължава от март до ноември. Това налага да сме бдителни почти целогодишно.“ Това каза Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт „Гори“ във WWF България.