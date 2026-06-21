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Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин

By Новини Благоевград
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След продължила с часове спасителна акция издирваната жена под връх Вихрен беше открита, но за съжаление без признаци на живот. Трагичната развръзка беше потвърдена от Планинската спасителна служба.

По първоначална информация жената е паднала по стръмен склон с дълбочина близо 400 метра. Според спасителите най-вероятно тя е загинала на място вследствие на тежките травми, получени при падането.

Сигналът за изчезването ѝ е подаден по-рано, след което е организирана мащабна издирвателна операция с участието на планински спасители. Въпреки труднодостъпния терен и сложните условия в района на най-високия пирински връх, екипите успяват да локализират жената.

Предстои компетентните органи да извършат оглед на мястото и да изяснят точните обстоятелства около инцидента. Към момента няма данни за намеса на други лица.

Случаят отново напомня за рисковете при преходи във високата планина, особено в участъци с опасни склонове и променливи метеорологични условия.

*снимката е с илюстративна цел

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