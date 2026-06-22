Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

Младеж на 19 години от гр. Петрич е привлечен в качеството на обвиняем, след като около 21:25 часа на 19.06.2026 г. в междублоково пространство в ж.к. „Изток“ в гр. Петрич, у него е открито около 1,68 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин.

В обедните часове на 19.06.026 г. в района на жп гарата в гр. Благоевград е задържан 24-годишен благоевградчанин, у когото е намерена и иззета около 1,1 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Банско е задържан 21-годишен мъж от гр. Добринище. Около 22:10 часа на 19.06.2026 г. той е проверен в района на ул. „Търговска“ в гр. Добринище и у него е намерен полиетиленов плик, съдържащ около 0,86 грама марихуана. По случая е образуван заявителски материал.

Около 23:40 часа на 19.06.2026 г. в района на ул. „Астра“ в гр. Благоевград, у 20-годишен мъж от града полицейски служители на 02 РУ-Благоевград открили найлоново пликче, съдържащо около 1,4 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образуван заявителски материал.

На 19.06.2026 г. в местността „Високите явори“, землище на с. Коларово, от криминалисти при РУ-Петрич е установен обезлесен участък, в който били засадени около 50 тревисти растения. След направен полеви тест те са реагирали положително на канабис, а тяхното общо тегло е около 5,1 килограма. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

След получено, в сутрешните часове на 19.06.2026 г., съобщение от 58-годишна жена от гр. Разлог, че в жилище в гр. Разлог 36-годишен неин родственик й е нанесъл удар с юмрук в областта на главата, същият е задържан незабавно от органите на реда и е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Около 21:10 часа на 21.06.2026 г., малолетно момче от гр. Благоевград е съобщило в районното управление, че около 21:05 часа на същата дата в района на ул. „Братя Иванови“ в гр. Благоевград непознат за него младеж е отнел от джоба му портфейл със сумата от около 52 евро в него и се е отправил в неизвестна посока. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

В 01 РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че между 19:00 часа и 23:00 часа на 19.06.2026 г. е извършена кражба на електрически велосипед „Леопард“, оставен без надзор пред търговски център в централната част на гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

ПТП:

На 19.06.2026 г. около 18:55 часа в с. Огняново, 52-годишен мъж от селото, управлявайки мотоциклет „Ямаха“ с несъобразена с пътните условия скорост е паднал от него и е пострадал с кръвоизлив в мозъка, фрактура на две ребра, кръвоизлив в белия дроб и охлузвания по тялото. Направената му проба с техническо средство е отчела наличие на 0,48 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 19.06.2026 г. около 23:15 часа на ул. „Цар Симеон“ в гр. Петрич, лек автомобил „Хюндай“, управляван от 18-годишен младеж от града, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е ударил в крайпътно дърво. С фрактура на носната кухина е пострадала 18-годишна пътничка в него от с. Михнево. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

След направени проби с техническо средство, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 20.06.2026 г. около 23:50 часа по ул. „Катина и Никола Хайдукови“ в гр. Благоевград, 42-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 1,59 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 20.06.2026 г. около 04:15 часа по ул. „Яне Сандански“ в гр. Благоевград, 34-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Опел Мерива“ с наличие на 1,22 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 21.06.2026 г. около16:35 часа по ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско, 56-годишен мъж от гр. София е управлявал лек автомобил „Митсубиши“ с наличие на 2,21 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 19.06.2026 г. до 08:00 часа на 22.06.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 10 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 6 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети 5 пожара.

Извършени са 3 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 19.06.2026 г. около 15:03 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в с. Буково. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: двигателен отсек на автомобила. Вероятна причина- късо съединение.