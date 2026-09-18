Старши комисар Красимир Кацаров е новият директор на ОДМВР-Благоевград

Днес в ОДМВР-Благоевград, пред състава на областната дирекция, главният секретар на МВР Любомир Николов представи новия директор на ОДМВР-Благоевград старши комисар Красимир Кацаров. Той е назначен за временно изпълняващ длъжността от министъра на вътрешните работи.

Старши комисар Красимир Кацаров е роден през 1973 година. Завършил е магистратура специалност „Финанси“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. В системата на МВР е от 2001 година, като до 2010 година е разузнавач в „Икономическа полиция“, а от 2010 година е началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Благоевград.