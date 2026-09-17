Около 23:42 часа на 16.09.2026 г. на ул. „Неофит Рилски“ в гр. Банско, товарен
автомобил „Пежо“ е допуснал ПТП с материални щети, удряйки паркиран лек
автомобил „Фолксваген Тигуан“, след което е напуснал местопроизшествието. От
полицейските служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е
установен 33-годишният водач на товарния автомобил. Направена му е проба с
техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,42
промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за
задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
Пиян шофьор с 2,42 промила удари паркирана кола в Банско и избяга
Около 23:42 часа на 16.09.2026 г. на ул. „Неофит Рилски“ в гр. Банско, товарен