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Пиян шофьор с 2,42 промила удари паркирана кола в Банско и избяга

By Новини Благоевград
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Около 23:42 часа на 16.09.2026 г. на ул. „Неофит Рилски“ в гр. Банско, товарен
автомобил „Пежо“ е допуснал ПТП с материални щети, удряйки паркиран лек
автомобил „Фолксваген Тигуан“, след което е напуснал местопроизшествието. От
полицейските служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е
установен 33-годишният водач на товарния автомобил. Направена му е проба с
техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,42
промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за
задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

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