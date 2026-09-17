Пиян шофьор с 2,42 промила удари паркирана кола в Банско и избяга

Около 23:42 часа на 16.09.2026 г. на ул. „Неофит Рилски“ в гр. Банско, товарен

автомобил „Пежо“ е допуснал ПТП с материални щети, удряйки паркиран лек

автомобил „Фолксваген Тигуан“, след което е напуснал местопроизшествието. От

полицейските служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е

установен 33-годишният водач на товарния автомобил. Направена му е проба с

техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,42

промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за

задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.