Сергей Биров е новият началник на РУО – Благоевград

Сергей Биров е новият началник на Регионалното управление на образованието в Благоевград. Новината беше потвърдена официално в сряда, 16 септември.

До момента Биров ръководеше Осмо СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград. Само ден по-рано той посрещна началото на новата учебна година в училището, което тази година отбелязва и 45 години от създаването си.

Промяната начело на образователната структура идва малко повече от месец след назначаването на Методи Попов на поста. Регионалното управление на образованието има ключова роля за организацията и контрола на образователния процес в областта.

Сред задачите пред новото ръководство са координацията между училищата и институциите, контролът върху спазването на образователните изисквания и подкрепата за развитието на учебните заведения в региона.

Биров застава начело на РУО в момент, когато новата учебна година вече започна и училищата в областта са в активен работен режим.