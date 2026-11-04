Минималната заплата става 660 евро oт догодина

Минималната заплата от 1 януари 2027 г. става 660 евро. Това реши правителството. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро. Недостигът в бюджета на Държавното обществено осигуряване ще бъде компенсиран с повече контрол и приходни мерки. Това обясни министърът на труда и социалната политика, цитиран от БНР.

Наталия Ефремова каза, че се предвижда от 1 юли пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило.

Предвижда се майчинството през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро.

Властта подготвя мерки за ограничаване на фалшивите ТЕЛК решения. Те ще се издават по нови правила. Ще се промени и начинът за определяне процента намалена работоспособност.

Предвиждат се промени и в Закона за личната помощ.