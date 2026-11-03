Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

При проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, със заповед за задържане до 24 часа е задържан 29 годишен петричанин. На 02.11.2026 г., на различни места в обитаваното от него жилище в гр. Петрич, от криминалисти при РУ-Петрич е открита общо около 137,63 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 02.11.2026 г., жител на гр. Добринище е съобщил в районното управление в гр. Банско, че след проведена кореспонденция по мобилно приложение на 22.10.2026 г. и 23.10.2026 г. е получил предложение от чужд гражданин да му бъдат доставени с куриер антикварни военни вещи, за които е превел по банков път сумата от около 1 700 евро, но до момента не е получил номер за проследяване на пратката и вещите. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.209 ал.1 от НК.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 02.11.2026 г. до 08:00 часа на 03.11.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 3 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 2 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 2 пожара.

Извършени 1 спасителна дейност.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.