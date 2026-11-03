Нови възможности за подпомагане на животновъдите обсъдиха на среща в Благоевград

Приемът на заявления по интервенцията II.И.3 „Плащания за земеделски стопани при кризи“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. ще започне на 10 ноември. Средствата по мярката се очаква да бъдат изплатени до края на 2026 г. Това съобщиха заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и проф. д-р Крум Неделков по време на среща с животновъди от област Благоевград.

В рамките на дискусията бе обсъден териториалният обхват на кризисната мярка. Заместник-министър Янислав Янчев разясни, че съгласно европейските регламенти допустимостта се определя въз основа на официални данни за производството през 2025 г., сравнени с показателите за предходните пет години.

Той подчерта, че подкрепата е предназначена да компенсира доказана загуба на продукция, а не общи производствени разходи. Включването на допълнителни области след общественото обсъждане е довело до корекция на прогнозните индивидуални ставки. Данните са базирани на актуалната информация, предоставена от земеделските стопани в рамките на проучванията на отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието и храните.

По време на срещата са обсъдени и възможностите за допълнително подпомагане на животновъдите, които не отговарят на условията за участие в кризисната мярка. Сред разглежданите варианти е прехвърляне на остатъчни средства от млечното към месодайното направление по обвързаната подкрепа заради различията в развитието на двата сектора и наличието на потенциален свободен ресурс.

Заместник-министър проф. д-р Крум Неделков съобщи, че се проучват и възможностите за използване на остатъчни средства по помощта de minimis. По предварителни разчети свободният ресурс може да бъде насочен към месодайното и млечното говедовъдство, както и към овцевъдството в областите извън обхвата на кризисната мярка.

Проф. Неделков информира още, че приемът по т.нар. иранска помощ ще започне на 5 ноември. Кандидатстването ще бъде облекчено и ще се извършва с едно заявление, без необходимост от допълнителни придружаващи документи.

Обсъдена е и възможността за компенсиране на животновъдите за щети, причинени от вълци и чакали. Чрез Стратегическия план се предвижда въвеждането на механизъм за подпомагане, който се очаква да заработи от следващата година. В процеса по установяване на щетите ще участват и компетентни институции, за да бъде улеснена процедурата за стопаните.

По отношение на финансовата подкрепа за сектора заместник-министрите увериха представителите на бранша, че плащанията по индикативния график на Държавен фонд „Земеделие“ се предвижда да бъдат извършени до 20 декември.

От ръководството на Министерството на земеделието и храните заявиха, че диалогът с животновъдния сектор ще продължи и ще се търсят възможности за подкрепа в рамките на европейските и националните правила. Акцент бе поставен и върху ролята на областните консултативни съвети, които осигуряват пряк контакт с фермерите и възможност за обсъждане на проблемите и развитието на сектора.

В срещата участваха близо 20 представители на сектор „Животновъдство“ от различни общини в област Благоевград.