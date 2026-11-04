Екстремен крос до детска градина „Детелини“: Настилката в Благоевград изпитва нервите и глезените на родители и деца

Спортният екстремизъм у нас започва още преди първия учебен час. Всяка сутрин пътеката пред детска градина „Детелини“ в Благоевград се превръща в импровизирано трасе за преодоляване на препятствия, където всяка крачка е залог за здрав ахилес, а не просто сутрешна разходка.

Вместо приветлив вход за малчуганите, родители и деца тренират баланс върху натрошени амбиции и криви плочки, които са решили да поемат в различни посоки. Административната съпротива на материала е впечатляваща – настилката е изпъкнала под ъгъл, който би затруднил дори опитен алпинист, но пък е идеална за изкривени глезени.

Въпросът не е кога ще се стигне до детското заведение, а кой ще премине финалната права без паническо търсене на спешна помощ. Остава само да се запитаме дали общинските структури смятат да оборудват алеята с каски и наколенки в пакета за записване, или родителите сами трябва да се справят с това екстремно градско ориентиране.