НачалоБългария
БългарияНовини

Провежда се специализирана полицейска операция в железопътния транспорт

By Екип Blagoevgrad.EU
0
61

От тази сутрин е в ход специализирана полицейска операция в железопътния транспорт. Тя се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор, като подобни действия се провеждат във всички страни членки.

У нас задачите в рамките на операцията се изпълняват от служителите на Дирекция „Жандармерия“. Действията им започнаха тази сутрин в 7 часа и ще приключат в 7 часа сутринта на 23 януари.

По време на своята работа нарядите следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, и за предотвратяване на всякакви действия, застрашаващи сигурността в железопътния транспорт, както и за незаконни мигранти.

предишна статия
Търговци ощетяват потребителите при ресто в левове – закръгляват в своя полза
Следваща статия
Областният координационен център за въвеждане на еврото в Благоевград проведе второ заседание

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: