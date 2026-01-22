Областният координационен център за въвеждане на еврото в Благоевград проведе второ заседание

Днес се проведе второ заседание на членовете на Областния координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България.

Областният управител Георги Динев откри срещата и обобщи информацията, събрана от Областна администрация Благоевград във връзка с изпълнението на плана за въвеждане на еврото на територията на областта. Той подчерта необходимостта от добра комуникация между всички ангажирани страни за плавен и прозрачен преход към еврото.

Отчетено бе, че в общините Благоевград, Гоце Делчев, Сандански и Якоруда няма данни за повишаване цените на градския, извънградския транспорт и платеното паркиране. Извършено е единствено превалутиране на цените, като от община Благоевград посочват, че превозвачите „Струма 11“ ООД и „Пътнически превози“ ООД, които изпълняват автобусните линии, част от междуселищната, междуобластната и републиканската транспортна схема, изпълняват услугата срещу цена в евро на превозните документи (билети за еднократно пътуване), на левова равностойност, която е по-ниска от определената в сключените допълнителни споразумения. „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД уведомяват, че ще бъде извършено закръгляване на цените в полза на гражданите, като същите ще бъдат закръглени надолу до най-близките пет евроцента.

В общините Банско и Петрич няма повишаване на цените на градския и извънградския транспорт, но са повишени цените на услугите, свързани с платеното паркиране.

От община Кресна посочват, че цените на билетите за превоз на пътници по автобусни линии с маршрутни разписания на територията на община Кресна са увеличени на база увеличение на МРЗ за страната и инфлацията.

От ТД „Национална сигурност“- Благоевград уведомиха, че се наблюдава финансово-кредитната и банкова система, където за момента не се отчитат проблеми.

Директорът на ОДМВР-Благоевград ст. комисар Даниел Димитров информира, че са проведени редица срещи със служители на Български пощи ЕАД, с цел недопускане извършването на измами при обмяна на евро и лева, с представители на НПО за получаване на информация за провеждане на мероприятия, свързани с въвеждането на еврото, със служители на банкови институции и представители на охранителни фирми, както и с представители на местната власт във връзка с провеждане на разяснителна кампания сред уязвимите групи от населението. Извършва се профилактика и наблюдение на лица от криминалния контингент, представляващи оперативен интерес по линията.

От НАП до момента са извършени 900 проверки, 35 % от тях са на територията на област Благоевград. Съставени са 70 акта за нарушения във връзка със закона за еврото. Отчита се наличието на множество сигнали до агенцията, като ще бъде обърнато внимание на всеки един, увери – Мартин Асенов от ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП.

Директорът на Териториално поделение на НОИ- Илиан Георгиев отчете, че от 1 януари НОИ изплаща обезщетения, болнични и пенсии само в евро. От 85 000 пенсионери в област Благоевград, 30 000 получават пенсиите си в пощенските станции, а около 50 000 в банковите клонове, което значително облекчава процеса, допълни Георгиев.

От Областна пощенска станция Благоевград отчитат забавяне в изпълнението на заявките за обмяна на евро в малките населени места поради изплащането на пенсии и социални помощи, но ръководителят Пламен Мичев увери, че до дни и този процес ще се нормализира.

Гл. инспектор Николай Райков от КЗП съобщи, че са съставени два акта за липса на двойно обозначаване на цените в евро и левове.

Директорът на Териториална дирекция Митница София – Росен Василев потвърди, че процесът по въвеждане на еврото протича организирано. Агенция „Митници“ успешно е успяла да внедри новата валута в информационните си системи още от началото на годината.

В заседанието участие взеха представители на отговорни държавни и местни институции, сред които ТД на НАП, ТП на НОИ, КЗП, ТД Митница-София, Областна пощенска станция, ОД МВР – Благоевград, ТД „Национална сигурност“- Благоевград, ОДБХ- Благоевград, РД „Социално подпомагане“- Благоевград и представители на общините от областта.

Следващото заседание е насрочено за 29.01.2026 г.